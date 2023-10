Futbalové majstrovstvá sveta v roku 2030 sa budú hrať prvýkrát v histórii na troch kontinentoch. Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) v stredu dospela k dohode, že šampionát budú hostiť spoločne Maroko, Španielsko a Portugalsko, no úvodné tri zápasy sa odohrajú v Uruguaji, Argentíne a Paraguaji.

Otvárací zápas by sa mal hrať v Montevideu, ktoré v roku 1930 hostilo premiérový svetový šampionát. Po prvých troch dueloch sa tri juhoamerické krajiny so svojimi tromi súpermi presťahujú do Európy a Afriky. Otvárací ceremoniál šampionátu sa uskutoční v Maroku, Portugalsku alebo Španielsku, organizátori o tom ešte nerozhodli. Ako dejisko finále sa spomína štadión Santiaga Bernabeua v Madride. O organizátoroch rozhodla v stredu Rada FIFA, no oficiálne to ešte musí odobriť budúcoročný Kongres FIFA.

Tri spomínané juhoamerické krajiny spolu s Čile pôvodne predložili vlastnú kandidatúru na usporiadanie šampionátu, aby tak oslávili storočnicu hier a súperili iba so spoločnou organizáciou Maroka, Španielska a Portugalska. Uruguaj hostil a vyhral prvé MS v roku 1930, keď vo finále zdolal Argentínu. FIFA však v stredu uviedla, že všetky krajiny dospeli k dohode a v Južnej Amerike sa odohrajú len tri otváracie stretnutia. Všetkých šesť usporiadateľských krajín sa automaticky kvalifikuje na šampionát.

Severoafrická krajina privíta hry prvýkrát, keď doteraz päťkrát neuspela v rokoch 1994, 1998, 2006, 2010 a 2026. Maroko sa pôvodne chcelo uchádzať o turnaj samé, no nakoniec sa spojilo s dvoma silnými európskymi futbalovými krajinami. Aj Portugalsko bude premiérovo hostiť šampionát, v Španielsku sa konal v roku 1982. Ku spoločnej kandidatúre Španielov a Portugalcov sa v októbri chcela pridať Ukrajina, no pre pretrvávajúcu vojnu sa v jej krajine nemôžu konať veľké podujatia.

k rozhodnutiu Rady prezident FIFA Gianni Infantino. Podľa neho treba 100. výročie MS osláviť tým najvhodnejším spôsobom. "Prvý duel sa, samozrejme, bude hrať na štadióne, kde sa to všetko začalo - na Estadio Centenario v Montevideu," uviedol Infantino. MS v roku 2030 sa prvýkrát uskutočnia v šiestich rozličných krajinách. Skorší šampionát v roku 2026 privítajú Kanada, Mexiko a USA. Pre rok 2034 počíta FIFA iba s kandidátmi z Ázie a Oceánie, veľký záujem má údajne Saudská Arábia.