Bratislava - Futbalisti MŠK Žilina majú pred sebou odvetný zápas 2. predkola Európskej konferenčnej ligy.

Pod Dubňom sa stretnú s belgickým KAA Gent, ktorý v úvodnom stretnutí vyškolil mladý žilinský tím, a zdá sa, definitívne zmaril jeho šance na pokračovanie v pohárovej Európe. Duel je na programe vo štvrtok 3. augusta od 20.00 h v Žiline.

Belgický tím potvrdil na domácej pôde rolu favorita a počas celého stretnutia dominoval vo všetkých herných činnostiach. V štatistike držania lopty mal prevahu v pomere 70:30 a aj v početnosti striel na bránu bol jasne lepší (14:2). Obraz hry sa následne premietol aj do výsledku a štvrťfinalista vlaňajšej edície EKL si víťazstvom 5:1 zabezpečil pred odvetou komfortný náskok. "Výsledok znie hrozivo, no súper nepremenil ešte viacero ďalších príležitostí, ktoré si vytvoril. Pri prvých troch kľúčových inkasovaných góloch to boli naše hrubé chyby, ktorých sme sa nemuseli dopustiť. Chceli sme ísť do zápasu s čo najväčšou odvahou hrať, byť presní a posunúť náš level stresu vyššie, ale myslím si, že nie všetci to zvládli uchopiť tak, aby sme viac vzdorovali a boli nebezpečnejší. V prvom polčase sme nemali prakticky nič, i keď sme ho ustáli slušne. Držali sme dobrý výsledok, ktorý nám dával šancu aj do druhého polčasu. Po zmene strán však prišli zásadné chyby pri zlej rozohrávke pred druhým gólom a vylúčenie Dominika Javorčeka. Proti takej sile, akú mal Gent, už to bolo následne veľmi ťažké. Hoci sme zaznamenali čestný presný zásah, tak po vylúčení už prišla smršť Gentu, po ktorej sme mohli byť radi aj za výsledok 5:1. Pred odvetou sme po tomto výsledku a pri sile súpera veľmi ďaleko vzdialení, aby sme sa k postupu vôbec dokázali priblížiť," zhodnotil prvý duel pre oficiálny web MŠK hlavný tréner Jaroslav Hynek.

Žilinčania absolvovali pred odvetou proti Gentu úspešný vstup do nového ročníka domácej Niké ligy. V nedeľňajšom stretnutí zdolali MFK Ružomberok 3:1. Kouč MŠK verí, že aj napriek nelichotivému skóre z duelu v Belgicku, triumfom nad Ružomberkom prilákajú divákov na odvetný zápas: "Po tom Gente sme mohli očakávať akúkoľvek reakciu, avizovali sme rotáciu zostavy. Možno aj kvôli tomu si to dlhšie v stretnutí sadalo. Nakoniec sme to striedaniami zvrátili na svoju stranu, chalani k tomu pristúpili výborne. Vytvorili sme si v závere tlak a skóre mohli ešte navýšiť. Celkovo sme to zvládli, najmä posledná tretina zápasu bola v našej réžii, čo je pred štvrtkom super. Práve táto dvadsaťminútovka by mala byť pozvánkou na Gent, fanúšikov to muselo baviť."

Konfrontáciu Žiliny a Gentu bude viesť trio moldavských rozhodcov. Hlavným arbitrom bude Dumitri Muntean, ktorému budú na čiarach asistovať Vlad Lifciu a Vadim Vicol. Víťaz dvojzápasu sa stretne s úspešnejším zo súboja medzi Linfieldom a Pogoňom Štetín (prvý zápas 2:5).

2. predkolo EKL 2023/24 - odvetný zápas:

MŠK Žilina - KAA Gent /1. zápas: 1:5/ /štvrtok 3. augusta, 20.00 SELČ, štadión MŠK Žilina/