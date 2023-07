FOTO Ženy sa mu hádžu okolo kolien, no toto mu nevyšlo: Beckham ľutuje jeden účes

Legendárny anglický futbalista David Beckham je okrem nespochybniteľného futbalového talentu známy aj svojimi módnymi výstrelkami. Predovšetkým jeho účesy ľuďom utkveli v pamäti.

Na hlave mal všeličo - cestičku stredom hlavy, ježka, melír, no jeden pokus na hlave naozaj ľutuje. Legendárny David Beckham sa počas jednej dovolenky s manželkou nechal ostrihať podľa tipu kaderníčky a dopadlo to katastrofou.

"Na hlave som si nechal urobiť copíky. Aj napriek tomu, že žiadny účes neľutujem, toto bol prestrel," uviedol legendárny stredopoliar. Samotný účes by nebol problém, no krátko po experimente sa Beckham stretol s bývalým prezidentom Juhoafrickej republiky Nelsonom Mandelom. Angličan sa dodnes hanbí za to, čo mu zdobilo hlavu. VIAC SI POZRITE TU!