Dáva ho do poriadku. Kapitán Slovana Bratislava Vladimír Weiss mladší nenastúpil ani na jeden zápas belasých v 3. predkole Ligy majstrov proti Macabi Haifa. Najprv mal stopku pre žlté karty a v druhom stretnutí no ani do lietadla nepustilo zranenie.

Weissovu neúčasť v dôležitej odvete potvrdil asistent trénera Boris Kitka, ktorý o Vladovej absencii povedal nasledovné. „Tak bohužiaľ musíme konštatovať, že to zranenie, ktoré si spravil počas zápasu s Banskou Bystricou sme odhadovali, že to nebude tak dlho trvať. Pokúšal sa trénovať aj trénoval posledné dni, ale dnes opäť pociťoval ten diskomfort. To lýtko bolo nakopnuté, boli tam aj problémy s achilovkou. Takže vlastne ani nedotrénoval ten tréning a tak snami ani neodletel.“

Weiss mladší sa so svojimi problémami zveril do rúk fyzioterapeutky Lenky Skaličanovej, ktorej rukami prechádza pravidelne niekoľko športovcov. Napríklad aj trnavský stopé Lukáš Štetina, či hokejista Šimon Nemec, s ktorým sa objavila ja na zápase Slovana 2. predkola Ligy majstrov so Zrinjskim Mostarom. „Posledné dni naozaj intenzívne pracujem na tom aby bol tento Pánko, čo najskôr fit. Ešte nás čo to čaká ale verím že ho čoskoro budeme opäť vidieť na ihrisku,“ napísala Lenka k spoločnej fotografii s Weissom juniorom.