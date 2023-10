Brazílsky futbalista Neymar sa premiérovo stal oteckom. Jeho šarmantná priateľka Bruna Biancardi úspešne porodila prvého potomka, dcérku s menom Mavie.

Jeden z najpopulárnejších futbalistov sveta sa stal jeden z najobľúbenejších oteckov sveta! Neymar momentálne oblieka dres saudskoarabského tímu Al-Hilal. Prekvapivo sa v Saudskej Arábii doposiaľ trápil, no v 5. zápase sa mu konečne podarilo skórovať a to v zápase Ázijskej ligy majstrov do siete iránskeho tímu Nassaji Mazandaran. Po vstrelenom góle prišla ďalšia pozitívna správa a to, že jeho 29-ročná priateľka Bruna priviedla na svet ich prvé spoločné dieťatko. Pri pôrode novo narodenej dcérky Mavie nechýbal ani sám Neymar, ktorý na zverejnených fotkách pôsobí skutočne nadšene a dojato. Jeho reakciu a prvé fotky Mavie nájdete v našej galérii.