FOTO Z Vittekovej mladšej dcéry je veľká kočka: Pozrite, ako jej to sekne s mikrofónom v ruke

BRATISLAVA - Už to nie je žiadne malé dievčatko. Z mladšej dcéry nášho legendárneho futbalistu Róberta Vitteka a jeho exmanželky Patricie Vittek Cynthii vyrastá pôvabná mladá žena. Nielen to, po matke zdedila spevácky talent a predpovedá sa jej veľká budúcnosť.

Thia je nielen pekná, ale aj talentovaná, a tak nečudo, že už stihla rozbehnúť aj spevácku kariéru. S tou je naplno pomáha jej mama Patrícia, po ktorej s najväčšou pravdepodobnosťou zdedila spevácky talent. Spočiatku si však v rodine mysleli, že bude vynikať v tanci. „Thia bola neskutočne nadaná na tanec a všetky športy po svojom otcovi. Tak veľmi sme sa sústredili na tanečnú kariéru, že sme jej spev ani neriešili. Prvýkrát zaspievala do mikrofónu, keď mala asi 7 rokov. Potom pred rokom si chcela vyskúšať zaspievať do profi mikrofónu v štúdiu počas môjho nahrávania a tam sa to celé stalo,“ povedala pred takmer dvoma rokmi nadšene Patrícia Vittek.



Iba 16-ročná Cynthia už má za sebou aj viacero vystúpení. Stretla sa aj s významnými slovenskými interpretmi, ako napríklad rapermi Rytmusom a Egom. Nedávno ju na jednom z vystúpení bol podporiť aj jej slávny otec Róbert Vittek. Treba uznať, že musí byť na ňu právom hrdý. Nezabudli sa spolu vyfotiť a fanúšikovia boli z toho na mäkko. VIAC SA DOZVIETE V GALÉRII