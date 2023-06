Praha sa na jeden večer stala stredobodom pozornosti európskeho futbalu. Po stredajšom finále Európskej konferenčnej ligy medzi Florentínou a West Hamom (2:1) sa viac hovorí o fanúšikovských bitkách v uliciach ako o nemastnej-neslanej bitke o trofej na trávniku.

„Ďalší splnený sen. Bol to najťažší zápas kariéry a najväčší úspech,“ nadchýnal sa po zápase český futbalista v službách West Hamu Tomáš Souček. „Hrali sme dobre, mali sme šance a vyrovnali sme hneď po penalte, ktorá nás mohla zlomiť. Hrali sme spôsobom, akým sa finále má hrať - trocha riskovania, no zápas bol z našej strany pod kontrolou,“ zhodnotil zápas tréner Fiorentiny Vincenzo Italiano. Ani jedno slovo o tom, aký bol zápas kvalitný a zdvíhal divákov zo stoličiek.

Ako by fanúšikovia tušili, že na ihrisku to bude nuda, tak sa rozhodli zobrať veci do vlastných rúk a pritiahnuť viac pozornosti. Praha sa na príchod talianskych a anglických fanúšikov nechystala len bohatým sprievodným programom, ale v pohotovosti boli aj poriadkové zložky. Nenudili sa. V deň zápasu sa v centre strhla bitka medzi oboma tábormi, v ktorej lietali stoličky a všetko, čo prišlo rozohneným chuligánom pod ruky. Mlátili sa hlava nehlava a turisti z celého sveta ich sledovali z terás kaviarní.

Fanúšikovia West Hamu sa postarali aj o jediný vzrušujúci moment prvého polčasu. Na kapitána „fialiek“ Cristiana Biraghiho hádzali plastové poháre. Jeden z nich mu rozbil hlavu a rozhodca musel zápas prerušiť. S rozbitou hlavou súperovho kapitána sa neuspokojili a opojení víťazstvom si po zápase v centre Prahy trúfli aj na ťažkoodencov. Konflikt sa vyostril, keď chceli strážcovia zákona zhabať oslavujúcim priaznivcom svetlice. Tí po nich hádzali fľašky a petardy. Policajti to ukončili slzotvorným plynom. Našťastie sa pri tom nikto nezranil.