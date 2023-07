FOTO Užil si s ňou románik a odkopol ju: Ronaldova bývalá známosť by tromfla aj Georginu!

Cristiano Ronaldo žil v minulosti naozaj bujarý život. Slávny futbalista rád striedal ženy a v jeho posteli skončila aj bulharská modelka Nikoleta Lozanova.

Pred niekoľkými rokmi vyšlo na povrch, že dvojica mala aférku v roku 2016, krátko po tom, čo sa Cristiano Ronaldo rozišiel s ruskou topmodelkou Irinou Shayk. Bulharka s dokonalý telom sa však zaradila medzi mnohé mená, ktoré zohrievali posteľ Ronaldovi len na krátky čas.

Jej kariéra sa však rozbehla úspešne ako tá Ronaldova. Samozrejme, nie je to hviezda takého formátu, ako portugalský zakončovateľ, no jej dokonalá postava jej zarába nemalé peniaze. Pôvabná Nikoleta fotí pre Playboy, kde zväčša ukazuje svoje odhalené krivky. A veru je sa na čo pozerať. Jej fanúšikovia neváhali a vyhlásili, že by pokojne tromfla aj Georginu. VIAC SI POZRITE TU!