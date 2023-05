Znova dáva o sebe vedieť. Pomaly sa aj zabudlo na najhorúcejšiu fanúšičku Ruska na majstrovstvách sveta vo futbale 2018: Blonďavá kráska Natali Andreeva Nemchinova sa pripomína svojim sledovateľom na sociálnych sieťach.

I keď od šampionátu, na ktorom Natali v krátkom tope a vlajkami v ruke fandila, uplynulo už takmer päť rokov, ona nestratila nič zo svojho šarmu či kriviek. Vtedy síce vyzerala ako hviezda, ktorú objavil šampionát, tak to nebolo celkom tak. Už v roku 2016 sa stala dievčaťom roka v Playboyi. Po šampionáte sa prevalilo ešte viac pikantných záberov a dokonca filmov pre dospelých, v ktorých mala hrať. Na populárnych pornostránkach ju môžete nájsť pod prezývkami ako Natali Nemtchinova, Natalia Andreeva, Delilah G, Danica, Amanda, Asya a Annabell. Avšak nemusí to byť aj tak naozaj. Natalia sa totiž bráni: „Celé noci som preplakala. Nie som pornoherečka, som len modelka.“ A vyrozprávala príbeh, ako sa stala hviezdou tvrdého porna: „Pred piatimi rokmi som mala priateľa, s ktorým som sa rozišla. Začal na mňa útočiť a z pomsty nahral na internet domáce video.“ To, že sa vyzliekala pred fotografmi, nepopiera. Stále rovnako provokuje aj na Instagrame, kde po niekoľkých rokoch začala opäť vo veľkom prispievať. Nezmenila sa. Presvedčte sa o tom vo FOTOGALÉRII!