FOTO Tréneri majú pri nej erekciu a potia sa. Najsexi hovorkyňa privádza do úzkych

Nikoho nenechá chladným. Srbský futbalový klub NK Vojvodina sa môže pochváliť tajnou zbraňou. Škoda len, že hovorkyňa Sanja Kruževičová nemôže vybehnúť na ihrisko.

Vidíme ju pred zápasom ako komunikuje s redaktormi. Po stretnutiach zas uvádza tlačové konferencie. Sedieť vedľa nej je náročné. Niektorí muži sa pri nej potia, v lepšom prípade sa len nervózne hemžia na stoličke a snažia sa, aby ich pohľad neskĺzaval do hlbokého výstrihu Kruževičovej. Našli sa aj takí, ktorí spoza stola po tlačovej konferencii odchádzali s erekciou, ktorú nezakryli ani nohavice. Sanju by sme mohli pokojne vyhlásiť za najsexi hovorkyňu sveta. Napriek tomu, že pracuej v mužskom odvetví, tak sa nikdy neukázala po boku žiadneho športovca. Pred pár týždňami mala mužov poriadne v zuboch, keď na Instagrame zdieľala obraz Jeana Bennera, na ktorom nesie Salome na podnose hlavu Jána Krstiteľa. Nuž v Sanji drieme poriadne horúca balkánska krv a nechceli by sme byť na mieste muža, ktorý ju nahnevá.