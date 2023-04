Portugalská superhviezda predviedla poriadny skrat. Ľudia v Saudskej Arábii sú šokovaní a radi by videli, aby Cristiano Ronaldo opustil ich krajinu.

To, že Ronaldo neznáša prehry viac ako ktokoľvek iný, je dobre známe. Zdá sa, že keď ešte k tomu počuje meno Messi, poriadne to s ním zamáva. Naplno sa to ukázalo pred tromi dňami, keď jeho Al Nassr podľahol v ligovom zápase Al Hilalu 0:2. Nahnevaný útočník schádzal z ihriska, diváci na tribúne provokačne skandovali "Messi, Messi" a v tom Portugalčan predviedol nemiestne obscénne gesto.

Zábery Ronaldovho skratu sa rýchlo rozšírili a reakcie na seba nenechali dlho čakať. „Šport nesledujem, ale ak aj Ronalda diváci provokovali, nereagoval dobre. Jeho správanie je zločin. Ide o akt verejnej neslušnosti, ktorý sa tu v prípade cudzinca trestá zatknutím a vyhostením,“ povedal právnik Nouf bint Ahmed, ktorý sa chystá na bývalého hráča Manchestru United či Realu Madrid podať trestné oznámenie. VIAC SI POZRITE TU!