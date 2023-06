FOTO To bol šok! Zlatan pri rozlúčke ukázal svoju o 11 rokov staršiu uplakanú ženu

Zlatan Ibrahimovič ukončil svoju futbalovú kariéru. V nedeľu po svojom poslednom zápase sa emotívne prihovoril všetkým zúčastneným. Svojim prejavom dojal takmer každého na štadióne, vrátane jeho spoluhráčov či manželky Heleny.

Urobil tak po víťazstve svojho klubu, keď AC Miláno triumfovalo nad Hellasom Verona 3:1 v poslednom zápase sezóny v Serii A. Po záverečnom hvizde bolo vidieť, ako Ibrahimovič tlieska fanúšikom, ktorí mu za jeho služby poďakovali obrovským potleskom v stoji. Zlatan bol viditeľne rozcítený a potláčal slzy. Na tribúnach bolo vidieť dojatých priaznivcov, ktorí plakali, keď sa ich hrdina lúčil. Okrem švédskeho futbalistu a priaznivcov na tribúne, slzu vyronila i jeho dlhoročná manželka Helena Segerová. Tá musela byť rovnako prekvapená ako všetci ostatní na San Sire, pretože 41-ročný kanonier svoj odchod skvele utajil. "Ani moja rodina to nevedela, pretože som to chcel urobiť tak, aby to všetci počuli v rovnakom čase," povedal futbalista.

Zlatan, obdarený aroganciou, ktorá bola podporená jeho brilantnosťou, strelil 511 klubových gólov, pričom hral za slávne kluby ako Malmo, Ajax, Juventus, Barcelona, Inter, PSG, Manchester United, LA Galaxy či AC Miláno. Za Švédsko skóroval 62krát v 122 zápasoch, vďaka čomu sa stal najlepším strelcom krajiny.