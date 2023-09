Brazílsky futbalista Neymar podpísal so saudskoarabským klubom Al Hilal skutočne lukratívny kontrakt a s peniazmi jednoducho už nemá čo robiť. Skupina architektov za pomoci umelej inteligencie mu navrhla pravdepodobne najkrajší koncept v histórii.

Futbalový kúzelník iba pred pár týždňami vymenil "veľa peňazí" za ešte "viacej peňazí". Takýmito slovami by sa dal opísať jeho prestup z legendárneho PSG do saudskoarabského klubu Al Hilal. Neymar dostal najatraktívnejšiu ponuku v histórii futbalu, ktorú by ruku na srdce takmer nikto z nás nedokázal odmietnuť. Svoju futbalovú hrdosť zamenil za zmluvu, o ktorej môže väčšina ľudí len snívať.

Z vlastného účtu neminie ani cent pretože všetko mu uhradí klub. Al Hilal mu taktiež ponúkol aj 24-hodinový 5 hviezdičkový personál, ktorý sa bude neustále starať o jeho dom s 25 izbami. Okrem toho jeho výplata sa pohybuje okolo 100 miliónov euro ročne, takže s jeho krásnou priateľkou Brunou Biancardi sa skutočne nemajú na čo sťažovať. Konceptu Neymarovho domu sa ujala talentovaná skupina architektov, ktorá s použitím umelej inteligencie navrhla niečo fantastické, čo presne navrhla si pozrite v našej galérii!