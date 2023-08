Podporu majú veľkú. Vo štvrtok večer si to v play off Európskej ligy rozdá Slovan Bratislava s cyperským Arisom Limassol. Oba tímy budú dopredu hnať aj krásne partnerky.

Nebude to pre Slovan ľahký súper. Aris má v kádri enklávu Afričanov či Balkáncov. "Aris je náročný súper, nehrá sa proti nemu ľahko. Na Cypre som s nimi vždy prinajlepšom remizoval. Verím, že teraz ich môžeme zdolať. Dvaja-traja sú naozaj rýchli a nebezpeční. Aris je mužstvo, ktoré nečaká na to, čo sa bude diať, ale snaží sa hrať a tlačiť. Takto si ich pamätám. Je to nepríjemný súper. Na druhej strane, sme tu my, naša kvalita a naše silné stránky, ktoré budeme chcieť využiť," rozhovoril sa o súperovi stopér Slovana Kenan Bajrič, ktorý posledné dva roky hosťoval v Pafose. Jeho bude podporovať šarmantná manželka Džejla a nebude jediná. Rovnako ako slovanisti, tak aj Aris má podporu príťažlivých partneriek. Tak ktoré majú navrch? Zhodnoťte to vo FOTOGALÉRII TU!