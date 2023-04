Sergio Aguero bol nútený odísť do futbalového dôchodku len pár mesiacov po tom, čo prestúpil do FC Barcelona. Kopačky zavesil na klinec predčasne kvôli srdcovým problémom. Pred pár dňami opäť všetkých vystrašil.

Počas živého vysielania so známym Twitch streamerom Ibaiom Llanosom bývalý argentínsky útočník na pár sekúnd zalapal po dychu. Po chvíli v šoku zdvihol hlavu a všetkých ubezpečil: "Ach, myslím... Myslím, že som práve utrpel menšiu arytmiu," povedal. Na telefóne si však kontroloval monitor, z ktorého presne vyčítal, v akom je stave.

"Mám čip a ten známy čip zistí situáciu. Vyslal by signál, pretože možno je to len niečo, čo mám v hlave," komentoval svoj náhle zhoršený stav. Jeho kolega pred kamerou si najprv neuvedomil, čo sa deje, no po chvíli, keď Aguero nereagoval, okamžite sa vyľakal.

Sergio Aguero musel ukončiť kariéru už ako 33-ročný. Legenda Manchestru City a bývalý hráč FC Barcelona musel uprednostniť zdravie pred futbalom. Počas svojho posledného zápasu v drese "blaugranas" na ihrisku zacítil, že niečo nie je v poriadku a prestal reagovať. O niekoľko dní mu doktori povedali, že pre jeho bezpečie viac nemôže pokračovať v profesionálnej kariére.