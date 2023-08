Futbalisti Spartaka Trnava zvíťazili v domácej odvete 3. predkola Európskej konferenčnej ligy nad Lechom Poznaň 3:1 a postúpili do play off. Trnavčania tak zmazali manko z prvého zápasu a na štadióne vypukli bujaré oslavy, ktorých sa zúčastnil aj Martin Škrtel.

Spartak nastúpil proti silnému súperovi, no nezľakol sa. Ísť do odvety proti Lechu Poznaň s prehrou nie je vôbec jednoduché, no zverenci Michala Gašparíka ukázali srdce a odhodlanie zvrátiť nepriaznivý stav. Nakoniec rozprávkový obrat dokonal Lukáš Štetina, ktorý famóznymi nožničkami nasmeroval "bílých andelov" do play-off EKL.

Trnavu hnali vpred aj vypredané tribúny, ktoré spievali chorály počas celého zápasu. Náboj, aký bol vo štvrtok večer v Trnave, sa hľadá ťažko. Nakoniec priaznivci domácich dostali zaslúženú odmenu. Naplno vypäté stretnutie prežíval aj legendárny Martin Škrtel, ktorý najprv šiel vo VIPke vyskočiť z kože a následne sa pridal k oslavám s trnavskými ultras, čím opäť ukázal, ako Spartak miluje!VIAC SI POZRITE TU!