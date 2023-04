Majú dve deti, ale ich rodina mohla byť väčšia. Futbalový kanonier Robert Lewandowski (34) prehovoril o najťažších chvíľach v živote, ktoré prežíval s manželkou Annou (34). Stali sa ešte pred siedmimi rokmi.

Sympatický pár vychová dcérky Kláru (6) a Lauru (3). Kým sa však stali rodičmi, prešli si traumatizujúcim zážitkom, ktorý býva najbolestivejší pre všetky páry túžiace po dieťati. Pred Majstrovstvami Európy v roku 2016 o jedno dieťatko prišli.

„Bola to pre nás ako rodinu zlá situácia. Bezprostredne po tom sme hrali majstrovstva Európy a s Poľskom sme sa dostali do štvrťfinále,“ rozhovoril sa pre Bild Lewandowski a pokračoval. „Čas predtým bol veľmi ťažký: musel som sa nejako sústrediť na futbal, ale vždycky som mal v hlave mnohom dôležitejšie veci.“ Myšlienkami bol inde ako pri futbale.

V čase najväčšieho úspechu s reprezentáciou všetko skrýval a snažil sa to maskovať výkonmi. „Fanúšikovia nič netušili, čakali, že dám gól a budem Robert. Samozrejme som nemohol zabudnúť na to, čo sa nám ako rodine stalo. Bola to pre mňa veľká výzva, ako sa naučiť zvládať zlé súkromné situácie a pritom sa sústrediť na ihrisku, aby som na ňom mohol byť naplno ako hráč,“ popísal Lewa, ktorý vyšiel z neľahkej situácie ešte silnejší.