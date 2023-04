Vysnívala si to a nakoniec sa pozerala na veľkú potupu. Slovenská modelka a mediálna špecialistka Slovenského futbalového zväzu Simona Leskovská si naživo pozrela El Clasico, v ktorom Real Madrid na Nou Campe rozdrvil FC Barcelona 4:0.

Leskovská počas posledného asociačného termínu slovenských futbalových reprezentácii mapovala dianie pri výbere do 21 rokov. Slovenskí sokolíci odohrali tri stretnutia . Zhodne 1:0 vyhrali so Severným Macedónskom a Bulharskom. Bez gólov sa rozišli po zápase so Slovinskom. Keď sa zrazy skončili, prišiel čas na oddych. Leskovská to využila a namierila si to do Barcelony práve včase, keď sa tam hralo už štvrté El Clasico v tejto sezóne. Domáci síce išli do odvety semifinále Španielskeho pohára s náskokom 1:0, ale doma ich Real zahanbil výpraskom 4:0 a o trofej v Copa del Rey zabojujú Madridčania. Napriek tomu bola Simona spokojná. „Môj sen sa stal skutočnosťou. Úžasný zážitok , nezabudnuteľné pocity, videla som dva najlepšie tímy v La Lige,“ napísala k záberom z Nou Campu Leskovská, kde v obtiahnutom drese musela ohurovať domácich Španielov. Spoločnosť jej pri tom robila ďalšia misska a aj kontroverzná fitneska.