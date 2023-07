Hráči a realizačný tím Slovana Bratislava v pondelok na poludnie krátko po 13. hodine nabrali smer Bosna a Hercegovina. V utorok si v Mostare zmerajú sily v prvom zápase 2. predkola Ligy majstrov s miestnym Zrijnskim.

S Mostarom súperili o postup do ďalšej fázy Ligy majstrov aj pred rokom. Nakoniec sa tešil slovenský tím. "Budú nám chcieť vrátiť prehru z vlaňajška. Majú v kádri asi šesť hráčov z uplynulej sezóny, vrátane kapitána Bilbiju, ktorý je muž momentu. Bude to vyrovnané tam, aj u nás doma, bude to o emócii. Musíme v prvom zápas uhrať dobrý výsledok a potom verím, že to doma pred vypredaným štadiónom zvládneme," rozhovoril sa pred zápasom tréner belasých Vladimír Weiss starší. S mužstvom odlietal aj útočník Aleksandar Čavrič, ktorého meno rezonovalo posledný týždeň futbalovou verejnosťou. Na pretrase bol totiž jeho odchod z Tehelného poľa. Nakoniec si pobyt na ňom ešte predĺžil. "Som rád, že zostávam pri mužstve, pretože som chcel zostať v Slovane. Budeme sa však ešte rozprávať s vedením klubu, lebo naďalej je o mňa záujem z Ruska. Ja osobne by som chcel zostať v Slovane, ale uvidíme, čo sa udeje," povedal srbský futbalista.

Slovanisti prišli na bratislavské letisko v dobrej nálade. Z autobusu vystupovali nabitý pozitívnou energiou a odhodlaní zvládnuť náročný dvojzápas. Pokojne pôsobil aj kapitán mužstva Vladimír Weiss mladší, ktorí si v priestoroch letiska vybral skúsenejšiu spoločnosť.