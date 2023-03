FOTO Slovanisti odleteli do Bazileja aj s Kmotríkom: Odpadnete, koho si priviedol do lietadla

BRATISLAVA – Futbalistov Slovana Bratislava čaká vo štvrtok úvodný zápas osemfinále Konferenčnej ligy proti Bazileju. Družina trénera Vladimíra Weissa (59) odletela dnes popoludní do Švajčiarska. Na letisku sme „načapali“ aj staronového generálneho riaditeľa klubu Ivana Kmotríka mladšieho (33).

„Belasých“ už vo štvrtok 9. marca o 21:00 čaká prvý zápas osemfinále Európskej konferenčnej ligy. Slovan sa opäť predstaví v Bazileji na Štadióne Sv. Jakuba. S týmto súperom sa už v tejto sezóne stretli v skupinovej fáze. Náš ligový majster v prvom dueli vonku zvíťazil 2:0 a na Tehelnom poli remizoval 3:3. Hráči Slovana spoločne s realizačným tímom odleteli do Švajčiarska dnes popoludní.



Na letisko Milana Rastislava Štefánika prišli v dobrej nálade a rozdávali úsmevy všade naokolo. Pred odletom si ešte v útrobách letiska, vo VIP salóniku stihli vychutnať malé občerstvenie, ktorému neodolal ani tréner Weiss. Ako posledný prišiel generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík mladší, ktorý sa do funkcie vrátil len nedávno. Do lietadla si zobral nečakanú spoločnosť. VIAC SA DOZVIETE TU