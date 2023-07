V príprave vyhrali všetko a proti majstrovi Luxemburska vybehli na trávnik, ako keby sa prvýkrát videli. Slovan Bratislava v prvom zápase 1. predkola Ligy majstrov doma len remizoval s FC Swift Heperange 1:1, keď dohrával zápas v druhom polčase bez vylúčeného Juraja Kucku.

Zlomový moment zápasu prišiel v závere prvého dejstva, keď Juraj Kucka na zemi uhryzol do ľavého boku Negá Ekofa. Hlavný rozhodca Viktor Kopijevský si situáciu overil pri monitore VAR-u a za pravdu mu dali aj odtlačky po zuboch na tele Ekofa. Kuckovi ukázal červenú kartu. „V tých emóciách, v tej sekunde, keď na tebe leží hráč, niekedy sa to stáva, patrí to k futbalu, nie je to prvýkrát. Kritizovať rozhodcu nechcem, ale tie súboje boli niekedy prehnané. Od začiatku to nechával a potom sa nemôže čudovať, že sa stávajú takéto veci,“ vyhlásil po zápase kapitán belasých Vladimír Weiss mladší. Práve uhryznutie ako Sueréz sa stalo terčom internetovej satiry a na slovenskom reprezentantovi si internet poriadne zgustol.