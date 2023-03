PARÍŽ - Spôsobila neželaný rozruch! Svetovú topmodelku Adrianu Lima (41) nedávno vyhlásila FIFA za celosvetovú ambasádorku, ktorá mala spropagovať futbal medzi ženami po celom svete, no mnohí tento krok kritizujú.

Brazílska kráska je známa už dve desaťročia z prehliadkových mól vďaka svojim dokonalým krivkám a práci modelky. Hoci je Adriana Lima Brazílčankou a v minulosti randila s viacerými športovcami, rodáčka z krajiny päťnásobných majstrov sveta s futbalom nemá veľa spoločné. Aj preto mnohých prekvapilo, keď ju FIFA vybrala za celosvetovú ambasádorku, ktorá má taktiež zvýšiť povedomie o ženských majstrovstvách sveta, ktoré sa konajú neskôr v tomto roku.

Lima nechýbala na pondelkovom galavečere, na ktorom sa odovzdávali ceny najlepším futbalistom sveta za uplynulý rok. Krásna tmavovláska však zďaleka nepripomínala dokonalú modelku, keďže aj niekoľko mesiacov po svojom treťom pôrode bojuje s kilami navyše. V tom však problém zďaleka nie je. Niekdajšia členka FIFA Moya Dodd rozhodnutie hlavného orgánu svetového futbalu skritizovala.

Austrálčanka jednoducho nerozumie, prečo má byť tvárou futbalu modelka. „Keď hrá žena futbal, svet ju vníma inak. Namiesto komplimentov o jej výzore alebo pekných šatách ju oceňujú za futbalové kvality a krásne góly. Futbalistky sú obdivované za to, čo robia a nie za to, ako vyzerajú, čo ich stavia do približne rovnakej pozície s mužmi. V roku, kedy sa konajú majstrovstvá sveta, by malo mať takéto posolstvo hlavnú prioritu. Kde do tohto všetkého zapadá topmodelka, je skutočné mätúce,“ povedala bývalá futbalistka pre web theathletic.com. FOTO Adriany Lima nájdete TU!