Súkromie si vždy strážil, ako oko v hlave! Film o Martinovi Škrtelovi pôjde do kín už 28. septembra. Pre náš portál prezradil, prečo váhal s tým, či do tohto projektu pôjde a veľa iného, nielen o pripravovanom diele.

Súkromie ste si strážili celý život, tento film doňho však výrazne zasahuje, čo bol zlomový moment, ktorý vás presvedčil ísť do tohto projektu?



Nepovedal by som, že to bol jeden moment. Skôr som uvažoval o tom, že by bolo dobré, keby sme poskytli aj tým slovenským fanúšikom pohľad na môj život, ako ho doteraz nevideli. Film prinesie pohľad, ako ma vnímajú v zahraničí. Pre mladšie ročníky to zase môže byť motivácia, čo všetko sa dá v športe dosiahnuť, ak tomu dávate všetko. Samozrejme, pre mňa to zostane ako krásna spomienka a syn Mateo bude môcť svojim deťom ukázať, aký bol dedo futbalista. Takto som nad tým neustále premýšľal a dospel som k záveru, že to bude dobré rozhodnutie.

Aké boli reakcie rodiny, keď ste dostali a prijali ponuku na natáčanie filmu o vás?



Žiadne rozhodnutie by som nespravil bez manželky. Radili sme sa, predsa je to veľký zásah aj do jej súkromia. Postupom času som získaval k tomu pozitívnejší a pozitívnejší vzťah, rovnako to bolo aj u nej a zhodli sme sa, že to bude správne ukázať moju osobu aj takýmto spôsobom.

Film je natočený, ako hodnotíte spoluprácu s Petrom Větrovským a jeho tímom?



Neviem, ako to hodnotí on (smiech), ale pre mňa to nebolo jednoduché. Prístup z mojej strany nebol vždy taký, ako by mal byť. Potom, keď sme si povedali, že ideme do toho, tak som sa nastavil, že treba ísť do toho na sto percent a snažil som sa aj ja môj prístup zmeniť.

Spomínali ste, že ste profesionálnu kariéru ukončili pre pretrvávajúce zdravotné problémy, rozhodli ste sa však ešte pokračovať v ôsmoligovom Ráztočne. Ako teraz vyzerá vaša príprava?



Na ihrisko už počas týždňa nechodím, to by moje telo už nezvládlo. Bežne to vyzerá tak, že mám posilňovňu a fyzioterapeuta a v nedeľu hrám zápas. Po konci v Trnave som dostával rady, aby som sa vyhýbal skokom a behu, čo s trénerom vynechávam. Keď odohrám zápas, ďalšie tri dni sú náročné, ale stále je to v tých medziach, že sa to dá vytrpieť.

Takže už vám robí problém aj najnižšia futbalová úroveň?



Samozrejme. Keď si zabehám desať minút na bežiacom páse, tak už cítim problém. Pri športe ma drží vyslovene už len láska k futbalu a to, že ešte chcem v tom futbale ešte nejaký spôsobom účinkovať. Opakujem sa, po zápase minimálne dva dni trpím, ale hovorím, milujem to a treba aj niečo vydržať.

