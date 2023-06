PRAHA – Čoskoro budú svoji. Hviezdny slovenský futbalista Milan Škriniar je momentálne súčasťou nášho reprezentačného výberu, ktorý bojuje v kvalifikácii na EURO 2024. Jeho snúbenica Barbora Hrončeková má naopak iné starosti. S kamarátkami si užíva Prahu, v ktorej sa veľkolepo rozlúčila so slobodou.

Slovenský obranca, ktorému končí toto leto zmluva v Interi Miláno tvorí pár s Barborou Hrončekovou dlhých 9 rokov. Dvojica sa spoznala a dala dokopy v čase, keď Škriniar pôsobil v drese MŠK Žilina. Mal vtedy len 19 rokov. Ani po takom dlhom čase ich láska neochladla a je nad slnko jasné, že v ich vzťahu je všetko v najlepšom poriadku. V lete minulého roka navyše došlo k veľkému posunu, keď Milan Škriniar požiadal svoju lásku o ruku.



Prešiel takmer rok a o svadbe nepadlo na verejnosti ani slovo. Zdá sa však, že by mohla prísť už čoskoro. Svedčí o tom aj fakt, že sexi Barbora sa počas víkendu lúčila so slobodou. Kým Milan Škriniar zarezáva v našej futbalovej reprezentácii, ona si spoločne s najbližšími kamarátkami vyrazili do Prahy. Bola to párty, ako sa patrí. Hrončeková a takisto jej kamarátky zverejnili viaceré šteklivé zábery, ktoré stoja za to.Viac sa dozviete TU