LUČENEC – Kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie Milan Škriniar (28) si v sobotu popoludní v malebnom prostredí Haličského zámku zobral za ženu dlhoročnú partnerku Barboru Hrončekovú. Na honosnej svadbe nechýbali hviezdni hostia. Prvýkrát ukázal na verejnosti svoju krásnu brazílsku priateľku náš futbalista Ondrej Duda (28).

Hviezdny Milan Škriniar sa so svojou dlhoročnou priateľkou Barborou Hrončekovou oženil v sobotu popoludní v rozprávkovom prostredí Haličského zámku. Na sobáš dorazilo viacero známych osobností. Okrem najbližšej rodiny a kamarátov si totiž túto slávnosť nenechali ujsť viacerí spoluhráči Milana Škriniara z našej futbalovej reprezentácie. Na svadbu novopečenej posily parížskeho giganta PSG prišli aj s partnerkami Martin Dúravka, Róbert Mak či Stanislav Lobotka.



Ten vzbudil so svojou frajerkou, modelkou Kristínou Šulovou veľkú pozornosť. Takisto veľkú pozornosť všetkých prítomných takisto pútal náš stredopoliar Ondrej Duda. Ten do Haliča prišiel so svojou dlhoročnou brazílskou priateľkou Amandou. Exotickú krásku takto prvýkrát verejne ukázal a veru, bolo sa na čo pozerať. Usmievavá Brazílčanka má závideniahodnú figúru. Tá sa navyše v krásnych šatách ešte viac vynímala. Viac sa dozviete v GALÉRII