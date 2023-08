Rijád - Muž veľkých zápasov Cristiano Ronaldo znova potvrdil svoje majstrovstvo! Vo finálovom zápase otočil zápas dvoma presnými zásahmi a vybojoval Al Nassru trofej v súťaži Arab Club Champions Cup.

Suverén modernej futbalovej generácie opäť dokázal, že vo veľkých zápasoch dokáže zo seba vydať viac než maximum. Vo finálovom zápase sa stretli s Al Hilalom a bol to práve súper, ktorý sa v 51. minúte ujal vedenia zásluhou Michaela. Ďalšou ranou pre Ronalda bolo vylúčenie jeho spoluhráča Abdulelaha Al-Amriho, ktorý v 71. minúte videl červenú kartu. Na štadióne King Fahd Stadium všetko nasvedčovalo prekvapivému víťazstvu Al Hilalu, no iba o 3. minúty neskôr Ronaldo vyrovnal na 1:1.

O pár minút neskôr dostal ďalší Ronaldov spoluhráč červenú kartu a šance na víťazstvo sa znova o niečo zmenšili. Lenže v 98. minúte prišla vysnívaná šanca pre CR7čku a Portugalčan chladnokrvne rozhodol o triumfe Al Nassru. Ronaldo tak vybojoval prvú dôležitú trofej pre Al Nassr od svojho príchodu a o fantastickom finále napísal: "Som nesmierne hrdý, že môžem pomôcť tímu vyhrať túto dôležitú trofej po prvý raz! Ďakujem všetkým v klube, ktorí sa podieľali na tomto veľkom úspechu a mojej rodine a priateľom za to, že boli vždy pri mne! Fantastická podpora našich fanúšikov, patrí to aj vám!"

Síce Ronaldo finálový zápas nedohral a ihrisko opustil so slzami v očiach, no možno mu tie zranenia vo finále prinášajú šťastie. Pamätáte si na finále Eura z roku 2016? Bohvie akoby to dopadlo keby Ronalda nevystrieda útočník Éder. Po konci zápasu bol Ronaldo nachvíľku zaskočený, že nevyhral ocenenie najlepšieho hráča turnaja, no potom si z toho žiadnu hlavu nerobil. Toto ocenenie vyhral bývalý hráč Lazia Rím Sergej Milinkovič-Savič.

Ronaldov skvelý deň pokračoval aj po návrate k rodine. Šťastná rodinka sa vybrala na luxusnú ázijskú večeru, no tam už nebol hviezdou Ronaldo. Sofistikovane ho zatienila jeho nádherná polovička Georgina Rodríguez, ktorá v atraktívnych červených šatoch ukradla šou. Na fotkách, ktoré zverejnila na sociálnych sieťach jednoznačne tú šou ukradla, no pravdepodobne jej niekto ukradol aj podprsenku... Viac sa dozviete v našej galérii!