Messiho dobrodružstvo v zámorí začalo ako z rozprávky. V drese Miami okamžite po príchode exceloval, vyhral pre klub prvú trofej a fanúšikovia z neho šaleli. Legendárneho Argentínčana však pribrzdilo zranenie, pre ktoré nemohol nastúpiť do štvrtkového finále US Open Cupu.

Inter Miami aj vďaka excelentným výkonom kapitána argentínskej reprezentácie postúpil až do finále prestížneho amerického pohára, kde narazil na Houston Dynamo. Až do poslednej chvíle sa čakalo, či Messi bude schopný nastúpiť aspoň na niekoľko minút, doktori mu to však nepovolili.

Bývalý útočník Barcelony či PSG tak sledoval prehru (1:2) jeho mužstva len z tribúny. Opäť sa ukázalo, že celok z Miami je bez neho "polovičný". Aj napriek tomu, že Messi nenastúpil, upútal na seba všetku pozornosť. Na ruke mu totiž žiarili jedny z najluxusnejších hodiniek na svete, značky Patek Philippe. Z ich ceny sa bežnému smrteľníkovi zatočí hlava.

Argentínska ikona prekonala aj klenot Cristiana Ronalda, ktorý nedávno ukázal pri pobyte na Slovensku. Portugalčanovi vtedy zdobil zápästie kúsok za 700-tisíc eur.