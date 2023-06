Sardínia - Cristiano Ronaldo si po víťaznom góle do siete Islandu odbehol na zaslúženú dovolenku. Slnečné dni trávi na luxusnej jachte na talianskej Sardínii. Krásna Georgina ukázala fantastickú figúru v plavkách.

Futbalová ikona Cristiano Ronaldo sa po svojom odchode z futbalovej Európy odsťahoval do Saudskej Arábie, kde oblieka dres tímu Al-Nassr FC. Počas svojej prvej polsezóny ukázal, že ešte stále nepatrí do starého železa a za žlto-čiernych nastrieľal 14 gólov v 16 zápasoch. Okrem 14 gólov si pripísal aj dve asistencie a patril medzi najväčšie hviezdy najvyššej Saudskej ligy.

Po dlhej klubovej sezóne vycestoval spoločne so svojím národným tímom na zápasy kvalifikácie na ME 2024, kde hral ústrednú postavu pri dôležitých výhrach nad Bosnou a Hercegovinou a Islandom. V prvom zápase sa mu nepodarilo presadiť, no nový tréner Roberto Martinez ocenil jeho výkon a povedal, že je pre futbalistov vzorom tým ako hrá pre tím. Proti Islandu sa Portugalcom dlhodobo nedarilo a bol to práve on, ktorý zariadil tvrdo vybojovanú výhru. V samotnom závere zápasu skóroval jediný gól Portugalska a aj vďaka nemu sú Portugalci na čele skupiny J a majú 2 body náskok pred našim Slovenskom.

Po splnení si reprezentačných povinností sa Ronaldo vybral užívať si krásne letné počasie. Jeho aktuálnou destináciou je talianska Sardínia, kde sa spoločne so svojou rodinou zabávajú na honosnej jachte.