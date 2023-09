Slovenské futbalistky čaká v utorok 26. septembra domáci zápas Ligy národov ligy B proti Chorvátkam. O tomto tíme sa začalo nahlas hovoriť, keď si jeho dres začala oblieka Ana Maria Markovičová, ktorá je považovaná za jednu z najsexi futbalistiek sveta.

Markovičová má chorvátsky pôvod, ale vlastní aj švajčiarsky pas. Rozhodla sa však, že bude reprezentovať Chorvátsko a potvrdila, že bude ťahúňom mužstva. V reprezentácii si oblieka číslo 11, ale na klubovej úrovni za Grasshopers nosí číslo 7 ako jej veľký vzor Cristiano Ronaldo. Na Instagrame ju sleduje takmer 3 milióny. Či nastúpi proti Slovensku je otázne. Ešte na začiatku marca si v drese Garsshopperu privodila ťažké zranenie. „Bohužiaľ, v poslednom zápase som sa zranila a s futbalom sa musím na dlhší čas rozlúčiť. Veľmi ma to bolí a stále nemôžem tomu uveriť. Všetci, ktorí ma poznajú, vedia, že mám silnú osobnosť a že sa vrátil ešte silnejšia. Ďakujem za podporu. V najbližších mesiacoch jej budem potrebovať viac,“ napísala vtedy k záberom zranenia Markovičová. Odvtedy Ana tvrdo rehabilituje, ale do zápasového diania ešte nenaskočila. Jej návrat na trávniky sa blíži, ale proti Slovensku to s najväčšou pravdepodobnosťou nevyjde. I keď teda slovenskí priaznivci prídu o možnosť pokochať sa futbalovým umením mladej Chorvátky, tak im zostávajú aspoň jej pikantné zábery, pozrite si ich TU vo FOTOGALÉRII!