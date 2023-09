Brazílska futbalová legenda Ronaldo sa oženil už po tretíkrát. Futbalistova svadba sa odohrávala na Ibize, kde rozhodne nechýbala poriadna dávka luxusu, množstvo hostí a samozrejme očarujúca nevesta.

Po krste, ktorý Ikonický 47-ročný bývalý útočník absolvoval len nedávno, prišiel na rad ďalší veľký deň. Legendárny Brazílčan si cez víkend povedal svoje "áno" s 33-ročnou modelkou Celinou Locksovou. Celá svadba sa niesla v nežných bielych farbách, pričom aj novomanželia mali na sebe všetko v tejto farbe. Celina sa so zábermi zo svojho veľkého dňa podelila so svojimi fanúšikmi na Instagrame so slovami "Dnes sa naše rodiny stretli na intímnej oslave našej lásky. A tak sa začína týždeň mnohých osláv," uviedla krásna modelka na Instagrame, kde má už takmer pol milióna sledujúcich.

Ronaldo a Celina oznámili zásnuby v januári po tom, ako futbalista požiadal svoju polovičku o ruku na dovolenke v Karibiku, pričom slávna dvojica spolu Chodila posledných sedem rokov. Locksová sa stala už Ronaldovou treťou manželkou. Dvojnásobný držiteľ Zlatej lopty bol predtým ženatý s Milene Dominguesovou a Daniellou Cicarelliovou.