Nemajú až toľko súkromia. Populárny párik futbalový brankár a Kevin Trapp a modelka Izabel Goulart si odlúčenie počas sezóny nahrádzajú hlavne na dovolenke, keď to medzi nimi poriadne iskrí. NIekedy však treba hlavu nemeckého gólmana aj schladiť.

Nemecký futbalista a brazílska modelka sú spolu už niekoľko rokov a považujú ich za jeden z najkrajších párov na svete. Počas roka on obieha futbalové trávniky a ona zas prehliadkové móla. Romantika z nich nevyprchala ani po tom, čo Izabel priznala, že sa často milujú: „Robíme to aj päťkrát za týždeň. Záleží to aj na tom, ako sa jeho mu darí., Ak prehra, tak si môžem dať na seba aj najlepšiu spodnú bielizeň a nepohne to s ním."

Medzi oboma to stále poriadne iskrí a predviedlo to ani počas dovolenky na Mykonose pri bazéne. Odtiaľ sa presunuli na jachtu, kde si takmer užili trocha posteľových scén aj na jej palube. Modelka natiahla svoje krásne telo priamo na brankára, ale nakoniec z toho boli len smutné pohľady Trappa.