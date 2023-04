Šťastie našiel na Slovensku a pri Slovenke. Futbalista David Depetris pochádza z Argentíny, ale manželku Eriku našiel pod Tatrami, keď ešte ako len 19-ročný začal súkať góly súperom v drese Trenčína.

Populárny párik, ktorý si vyskúšal spoločný život okrem Slovenska aj v Holandsku, Mexiku, Turecku, Česku či Taliansku, sa zosobášil takmer pred deviatimi rokmi. Už vtedy mala šarmantná Erika recept, ako vydržať po boku temperamentného Juhoameričana. „Nechať ho v pokoji, dobre mu navariť a starať sa o neho,“ povedala pre Plus JEDEN DEŇ po svadbe Erika s úsmevom. David vtedy priznal, že na Slovensku našiel druhý domov. „Nikde inde, mimo Argentíny, som nebol dlhšie ako tu,“ povedal športovec, ktorý získal slovenský pas a dokonca dvakrát hral sa sokolov. Na Slovensko sa vždy vrátil, keď angažmány v zahraničí viazli. Skúšal to v Spartaku Trnava, znova si obliekol dres Trenčína a momentálne je hráčom Banskej Bystrice. V 30 zápasoch strelil úctyhodných 17 gólov. Aj na sklonku kariéry sa drží na vysokej úrovni výkonov. Určite môže za to aj manželka Erika, ktorá sa venuje kondičným a silovým tréningom. Do parády si v minulosti zobrala aj Stanislava Lobotku. Pri tom ona sama po dvoch deťoch vyzerá úžasne a je v takej forme, že má odvahu robiť modelku aj odvážnejším kúskom spodnej bielizne.