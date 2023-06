Prišlo to ako blesk z jasného neba. Pred piatimi rokmi 29. júna futbalový kanonier Juraj Halenár spáchal samovraždu. Jeho telo našli bez známok života deň po 35. narodeninách vo Vrakuňskom lesoparku.

Člena Klubu ligových kanonierov, kde sa dostane len futbalista so 100 a viac gólmi v najvyšších súťažiach, mali nájsť bez známok života blízko jeho bytu s podrezanými žilami. Futbalistu, ktorý najlepšie roky futbalovej kariéry prežil v bratislavských kluboch, pochovali v rodnej Trnave. „Juraja sme chceli dať pôvodne spopolniť, ale polícia nám to nedovolila, tak sme ho pochovali,“ priznal otec Alojz. Polícia tak urobila preventívne opatrenie, aby sa mohlo pokračovať vo vyšetrovaní aj po pohrebe. V hre bola vtedy aj verzia, že mu na druhý svet niekto dopomohol. Ako neskôr ukázala pitva, o život sa pripravil sám. Na poslednú rozlúčku s ním do Trnavy prišla početná futbalová verejnosť od trénerov, funkcionárov až po spoluhráčov. V stredu sa na neho opäť spomínalo pri príležitosti nedožitých 40. narodenín a vo štvrtok pri smutnom 5. výročí jeho smrti. Na jeho hrobe sa objavili pri tom predmety, z ktorých puká srdce.