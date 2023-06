Argentínsky futbalista Lautaro Acosta (35) čelí obvineniu od svojej expartnerky Ludmily Isabelly. Krásna blondína obvinila krídelníka z domáceho násilia a psychického týrania.

Niekdajší útočník Sevilly si zarobil na poriadny problém! Slová jeho expartnerky hovoria o tom, že je to poriadny násilník: "Môj život zničil, navždy si budem pamätať tie rána, kedy ma bezdôvodne zbil," začala Ludmila. Neskončilo to však len pri fyzickom násilí. Futbalista údajne sympatickú blondínu týral aj psychicky: "Povedal mi, že keby som niečo urobila alebo povedala, zabije mňa aj moju rodinu."

Krehká žena sa snažila čeliť partnerovmu besneniu aj za pomoci ich dieťaťa. "Schovala som sa v izbe nášho syna, ľahla si k nemu a prikryla som sa dekou. Dúfala som, že bude mať potom trochu súcitu a upokojí sa, ale to sa nestalo. Prišiel ma hľadať a odtiahol ma za vlasy do našej izby a ďalej ma mučil. Mlátil ma do hlavy alebo ma fackoval, zatiaľ čo mi stále urážal," opisovala hrozné zážitky. VIAC SI POZRITE TU!