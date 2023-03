BRATISLAVA – Futbalisti Slovana Bratislava zabojujú vo štvrtok o postup do štvrťfinále Konferenčnej ligy v odvetnom zápase s FC Bazilej. „Belasí“ musia pred prestížnym duelom riešiť nečakané problémy. Na dnešnom tréningu chýbal azda najdôležitejší muž a hlava celého mužstva.

Slovenský ligový majster má pred odvetným zápasom dobrú pozíciu. V Švajčiarsku vybojovali Slovanisti remízu 2:2 a pred štvrtkovým duelom je všetko otvorené. „Belasých“ by k postupu do štvrťfinále malo hnať vypredané hľadisko na Tehelnom poli. Otázne je, v akom rozpoložení pôjdu do tohto zápasu hráči.



Slovan totiž počas víkendu nečakane prehral v lige so Žilinou 0:1 a na tlačovej konferencii svojich zverencov nešetril tréner Vladimír Weiss. Ten opäť vyhlásil, že niektorí hráči v jeho mužstve nemajú dostatočnú kvalitu a bol by najradšej, keby v dohľadnej dobe káder opustili. Slovan musí navyše pred zápasom s Bazilejom riešiť ďalší problém. Pre chorobu sa nezúčastnil dnešného tréningu azda najdôležitejší muž „belasých".