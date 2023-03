Pri neúčasti Milana Škriniara v prvých dvoch kvalifikačných zápasoch na EURO 2024 proti Luxembursku a Bosne a Hercegovine bude mať slovenská futbalová reprezentácia nového kapitána. „Ak bude hrať, tak to bude Kucka,“ priznal na tlačovke pred stretnutím proti Luxembursku tréner Francesco Calzona.

Kucka sa koncom roku 2019 rozviedol s dlhoročnou partnerkou Katkou. Netrvalo dlho a našiel si novú lásku. Už niekoľko mesiacov totiž tvorí pár s Romanou Bobokovou. Koncom júna minulého roka dvojica oznámila radostnú správu, že čakajú bábätko. Hráč Slovana tak bol v očakávaní, kedy sa po dcérkach Melánii a Viktórii z prvého manželstva dočká ďalšieho potomka. Prišlo to na konci novembra. Futbalista musel podľa našich informácií dokonca utekať do nemocnice z rozlúčkového zápasu Marka Hamšíka s našim národným výberom, aby stihol byť pri pôrode. Bývala misska si podľa záberov na sociálnej sieti materstvo a život po boku futbalistu užíva. No napriek rodičovským povinnostiam nestratila nič zo svojho šarmu a kriviek na tele.