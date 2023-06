Brazílsky futbalista Neymar sa môže pochváliť tým, že má veľmi atraktívnu sestru. Obdarená Rafaella Santos je však rovnako, ako jej brat poriadny kvietok a okrem toho, že miluje luxus, tak všade kam príde vzbudzuje veľkú pozornosť. Stalo sa tak na slnečnom Miami, kde sa vyzliekla.

Sestra jedného z najlepších futbalistov súčasnosti, Brazílčana Neymara sa veľmi často dostáva do pozornosti celosvetových plátkov. Nie však kvôli škandálom, ktoré by sprevádzali jej život, ale predovšetkým tým, ako sa prezentuje a ako vyzerá. Hoci nemá postavu top modelky, tak jej krivky sú pre tisícky mužov viac ako príťažlivé. Prsatica Rafaella Santos dáva často do pozornosti práve svoje telo.



Prednedávnom neostala svojej povesti nič dlžná a rovnako, ako každý rok sa predviedla na prestížnom karnevale Rio de Janeiro. Navliekla si na seba kostým, z ktorého jej doslova vyliezali prsia. Tentoraz zašla na dovolenke na Miami ešte ďalej. Neváhala sa vyzliecť a v spodnej bielizni ukázala celému svetu svoje telo v plnej paráde. Nielen to. Pri a rozpálených pikantných záberoch muži doslova šaleli pri pohľade na kombináciu jej kriviek a tetovaní.Viac sa dozviete TU