Hviezdny futbalista Neymar (31) je okrem svojich nesporných športových kvalít známy aj tým, že je poriadny „kvietok“ a nevyhýbajú sa mu rôzne škandály. To isté platí o jeho sexi sestre Rafaella (28). Obdarená kráska to najnovšie brutálne roztočila na prestížnom karnevale v Brazílii, ktorý je v tejto krajine každoročne obrovská udalosť.

Krásna sestra brazílskeho futbalistu Neymara neostala svojej povesti nič dlžná a rovnako, ako každý rok sa predviedla na prestížnom karnevale Rio de Janeiro. Treba povedať, že to stálo skutočne za to, pretože Rafaella na seba upútala pozornosť všetkých prítomných.



Nie je to iba tým, že jej brat je svetová futbalová superhviezda. Zaujala predovšetkým svojimi atraktívnymi krivkami. Najmä však tým, čo mala na sebe. Predviedla sa iba v spodnom prádle a oči všetkých priťahovali jej veľké prsia, ktoré sa drali von z podprsenky. Bola to jednoducho šou. VIAC SA DOZVIETE TU