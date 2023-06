Médiá nedávno písali o bizarnej dohode Neymara s jeho súčasnou priateľkou Brunou Biancardiovou. Dohoda sa mala týkať situácií, za ktorých futbalista môže mať sex s inými ženami a obsahovala presné pravidlá.

Ťažko povedať, či sa zakladala na pravde, pretože Brazílčan teraz zverejnil na sociálnej sieti príspevok, v ktorom si sypal popol na hlavu. „Urobil som chybu. Robím ich každý deň, na ihrisku aj mimo neho. Videl som, ako veľmi si trpela a ako veľmi chceš byť po mojom boku. A ja po tvojom. Toto všetko zasiahlo jedného z najšpeciálnejších ľudí v mojom živote. Ženu, o ktorej som sníval. Bru, už som ťa prosil, aby si mi odpustila moje chyby, ale cítim povinnosť to urobiť aj verejne. Neviem si predstaviť byť bez teba. Neviem, či to vyjde, ale viem, že to chcem skúsiť. Zvíťazí náš cieľ, láska k nášmu bábätku a naša vzájomná láska sa posilní,“ napísal Neymar.

Niekoľko desiatok hodín po rodinnej dráme rodina opäť prekvapila. Brazílsky loptový virtuóz a jeho krásna partnerka Bruna na sociálnej sieti spoločne odhalili pohlavie očakávaného bábätka. Na počesť tejto veľkej udalosti zorganizovali majestátny večierok. VIAC SI POZRITE TU!