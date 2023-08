Jeho život je ako z rozprávky. David Beckham je futbalovou ikonou a teraz majiteľom klubu, ktorý podpísal Lionela Messiho. Pri tom, keď môže, tak si odfukuje na luxusnej jachte pri pobreží Miami. No stále je zahltený prácou.

Beckham zlákal do svojho Interu Miami argentínskeho poloboha a odvtedy si užíva ovocie svojej manažérskej práce. Nezastaví sa. Zájem o jeho klub z radov sponzorov či fanúšikov vzrástol niekoľkonásobne. Na nedostatok práce sa určite nesťažuje. Určite mu nie je ľúto ani to, že Messimu pošle ročne na účet 50 – miliónov eur. „Budím sa skoro ráno, aby som videl a presvedčil sa, že to všetko je skutočnosť,“ lieta v siedmim nebi Beckham. Vyzerá to tak, že od roboty a sledovania Messiho si neoddýchne ani na svojej luxusnej za 6-miliónov eur. Nepohne s ním ani krásna manželka Victoria, ktorá môže skúšať čokoľvek, veď presvedčte sa o tom vo FOTOGALÉRII!