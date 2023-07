Výplaty jak z iného sveta! Saudskoarabská liga počas letného prestupového obdobia priviedla desiatky špičkových hráčov, ktorým pochopiteľne astronomicky zaplatila. Spoločne sa pozrieme na 10 najlepšie zarábajúcich hráčov v Saudskoarabskej lige.

Obyčajným ľuďom by stačilo hrať dva mesiace a už by sa nikdy o peniaze nemuseli obávať. Saudskoarabské kluby sa poriadne rozbehli a do domáckej ligy priniesli skutočné futbalové hviezdy. Progres futbalistov, ktorí odišli za peniazmi do Saudskoarabskej ligy začal, kto iný než Cristiano Ronaldo. Ten sa po nevydarenej jeseni rozhodol odísť do klubu Al Nasr, kde ho mal pod taktovkou nový tréner Neapolu Rudi Garcia. Počas leta sa k nemu pridalo pár zvučných mien, ktoré opustili najznámejšie futbalové kluby sveta. Mená ako Marcelo Brozovič, Jordan Henderson alebo aktuálny držiteľ Zlatej lopty Karim Benzema. Koľko si zarobia najväčšie futbalové hviezdy v Saudskoarabskej lige sa dozviete v našej galérii.