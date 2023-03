Keď sa chcú naučiť po anglicky, toto je ich prvá voľba. Mnoho futbalistov, ktorí prídu hrať Premier League vedia minimum po anglicky a tak si hľadajú súkromného učiteľa. V tomto prípade nemá konkurenciu Sara Duque, ktorá si dala sama už titul trénerky jazykov futbalistov.

Je jednou z najobľúbenejších učiteliek v Premier League a jej rukami prešlo veľa futbalistov. Ovláda až šesť cudzích jazykov a okrem toho pracovala aj ako športová právnička. Pri tom však nie je rodená Britka, ale Portugalčanka, kde sa po právnickej praxi radšej rozhodla venovať učeniu jazykov. K práci s futbalistami pričuchla vo veľkoklube FC Porto.

Na futbalistov či trénerov vyťahuje špeciálne metódy a techniky, ktoré robia veľké pokroky v rekordne rýchlom čase. Študovať so Sarou určite nie je až také ťažké. Naposledy sa ona sama pochválila, že drví angličtinu Juliana Alvareza z Manchestru City. „Od víťazstva na majstrovstvách sveta po naučenie sa nového jazyka. Talent môjho študenta je nekonečný. Som na neho veľmi hrdá,“ napísala Duque na Instagram k spoločnej fotke s Argentínčanom. I keď futbalisti radi spolupracujú so Sarou, tak ich polovičkám sa to vôbec nepáči. Partnerky žiarlia a neschvaľujú to. Niet sa čomu čudovať. Portugalčanku by sme mohli pokojne vyhlásiť za najsexi učiteľku na svete, veď presvedčte sa o tom vo FOTOGALÉRII!