Najkrajšia moderátorka sveta Diletta Leotta porodila dcérku s menom Aria. Spolu s brankárom Lorisom Kariusom privítali nového člena rodiny a Karius nezabudol ani na darček pre statočnú maminu!

Talianku mnohí poznajú z televíznych obrazoviek. V súčasnosti pracuje pre kanál DAZN, kde má na starosti dianie v Serii A. Pôvabná blondína je právom označovaná za najkrajšiu moderátorku na svete.

Slávny pár Lorisa a nádhernej Diletty je spolu iba pomerne krátko, ani nie po roku už očakávali dieťatko a v posledných dňoch ho Diletta úspešne priviedla do sveta. Dcérke sa rozhodli dať meno Aria a po úspešnom pôrode jej mama napísala iba: "Dnes som bola znovuzrodená, vďaka tebe. Si ten najlepší dar aký som si mohla želať." Stále iba 32-ročná Diletta oslávila aj svoje narodeniny, na čo jej pozorný priateľ Karius rozhodne nezabudol. Do nemocnice prišiel so skutočne milým darčekom, ktorý Diletta okomentovala: "Najlepšie narodeniny."