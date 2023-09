Ibiza - Legendárny brazílsky útočník Ronaldo Nazário už tento piatok plánuje veľkolepú svadbu, kde si spoločne so svojou snúbenicou Celinou Locks povedia to najdôležitejšie áno.

Chladnokrvný ostrostrelec, ktorého sa obával každý brankár si pár rokov pred svojou 50tkou našiel ženu svojho života. Počas jeho profesionálnej kariéry bol prezývaný ako "kráľ party" a ženy striedal častejšie ako ponožky. Existuje niekoľko príhod s vysmiatym a charizmatickým Brazílčanom, kde jednoznačne ukázal aký životný štýl sa mu páči.

Keď do milánskeho AC prišiel talentovaný útočník Alexander Pato tak za ním prišiel slávny Ronaldo a povedal mu: "Buď si vyberieš pobožnú stranu ako Kaká, alebo sa pridáš ku mne a ostatným Brazílčanom." Alebo si doniesol 3 prostitútky do hotelovej izby, ktoré aj dokonca sám vyfotil a zverejnil. Ronaldo si party život skutočne užíval viac ako futbal a aj to bol jeden z dôvodov prečo ho ikonický Real Madrid poslal preč z hlavného mesta. Čím bližšie bol ku konci kariéry, tak tým sa zhoršoval jeho apetit pre party a s tým prišlo aj poriadne priberanie váhy. Teraz je Ronaldo krátko pred 50tkou a zdá sa, že sa konečne usadil a našiel osobu, s ktorou chce stráviť zbytok svojho fantastického života. Ako ich magické miesto svadby si zvolili populárnu Ibizu, kde Ronaldo pozval okolo 400 ľudí. Pred požiadaním o roku si Ronaldo urobil zo seba dobrý deň a zavtipkoval: "Bol som prezidentom party, organizoval som takmer každú jednu. Moja snúbenica sa raduje, že som skončil s futbalom a párty, mne to skutočne chýba." Zasmial sa Ronaldo.