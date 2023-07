Na predstavení Lionela Messiho v novom tíme Inter Miami sa okrem futbalistu ukázala aj jeho rodina, predstavitelia klubu a dokonca aj vysoká blondínka, ktorá si pre seba ukradla celú šou.

Po veľkolepom „Odhalení“ sa celý svet pýtal, kto je tá blondína s nohami až po zem, na ktorej mohol oči nechať aj samotný Messi. Nuž David Beckham nevie prilákať do svojho klubu len najlepších hráčov, ale aj posilniť reportérsky tím. Messiho totiž spovedala Kaylyn Kyle Heath (40). Je to bývalá reprezentantka Kanady vo futbale, ktorá má aj zlato z olympiády a tak ej na prácu ako redaktor Interu Miami ako stvorená. Ešte aj jej manžel Harrsin Heath je bývalý futbalista. K svojim futbalovým znalostiam pridáva ešte aj atraktívny vzhľad. Ten sa nebojí prezentovať aj na sociálnych sieťach a môže sa stať, že Messiho manželka ju Leovi na sociálnych sieťach zablokuje rovnako, ako to urobila vulgárnej fanúšičke jej manžela Suzy Cortez.