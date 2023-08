MIAMI - Postupne sa udomácňuje! Legendárny futbalista Lionel Messi (36) prestupom do Interu Miami spôsobil na juhu USA hotový ošiaľ a zo samotnej zmeny je zjavne nadšený aj samotný Argentínčan. Tomu sa na slnečnej Floride páči a intenzívne pátra po novej vile, v ktorej bude bývať s manželkou Antonellou (35) a tromi synmi.

Messi svoj prestup do Interu Miami rozhodne neľutuje. Majstrovi sveta sa darí aj na ihrisku, keď v prvých troch zápasoch za svojho nového zamestnávateľa strelil 5 gólov a Inter všetky stretnutia vyhral.

Argentínsky futbalista okrem toho popri tréningoch a zápasových povinnostiach rieši aj záležitosti bežného smrteľníka. Hneď po prestupe ho prichytili v potravinách, ako nakupuje so svojou rodinou a prakticky nikto ho neotravoval so žiadosťami o fotografie, čo by sa v iných častiach sveta nemohlo stať.

Teraz paparazzi prichytili Messiho spoločne s manželkou Antonellou a s jedným z ich troch synov Thiagom na prehliadke luxusnej vily. Tá sa nachádza v časti Boca Raton, ktorá je autom od štadiónu Interu Miami vzdialená len 25 minút. Fotografi cvakli útočníka aj priamo vo vnútri sídla a široký úsmev naznačoval, že sa mu prehliadka pozdáva a nie je vylúčené, že sa stane dočasným domovom rodiny.

Aby toho nebolo málo, v prípade nudy nemusí Messi opustiť brány domu, aby si zahral golf. Malý green s odpaliskom sa totiž nachádza na streche vily a realitní agenti mu to podľa fotografií aj názorne predviedli. Futbalista sa s ročným príjmom do 60 miliónov dolárov skutočne nemusí uskromňovať a na Floride si môže vybrať ktorýkoľvek dom.