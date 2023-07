Miami - Rekordný držiteľ Zlatých lôpt Lionel Messi si odkrútil svoju tréningovú premiéru v ružových farbách Interu Miami. Po viac ako mesačnej prestávke priznal, že sa musí dostať naspäť do kondície a podľa jeho bruška to vôbec nebol vtip!

Argentínsky futbalový kráľ si spoločne so svojím dlhoročným priateľom Sergiom Busquetsom prvýkrát zatrénovali s novými spoluhráčmi počas horúceho dňa na Miami. Futbalový virtuóz si doprial pár týždňov bez futbalu a počas letnej prestávky sa mu na bruchu objavilo o pár faldíkov naviac. Fanúšikovia v posledných dňoch spozorovali ďalší problém a to zvláštny tvar Messiho kolena, ktoré sa im zdalo zdeformované a ďalší z fanúšikov napísal, že to vyzerá ako keby jeho ľavé koleno malo ďalšie menšie kolená. Jedno je jasné a to, že Messi sa musí dostať naspäť do top formy, no aj napriek tomu to domácich fanúšikov neodradilo od toho aby sa prišli pozrieť na jeho tréningovú premiéru. Viac si dozviete v našej galérii.