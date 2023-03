BRATISLAVA – České periodikum Blesk.cz prinieslo správy o tom, že manželstvo legendárneho futbalistu Milana Baroša (41) a jeho krásnej manželky Terezy je údajne nezvratne na konci. Dokazovať to má aktivita bývalej top-modelky na sociálnych sieťach.

Český portál poukazuje na to, že je to už rok od toho, čo Tereza Bartošová zdieľala na Instagrame poslednú fotografiu so svojim manželom. Atraktívna modelka totiž v minulosti so svojim manželom zverejňovala rôzne zábery na pravidelnej báze. Zamilované momentky sú už dlhé mesiace minulosťou a tak špekulácie silnejú.



Tie umocnil zdroj blízky rodine Barošovcov. „Bary a Tereza išli od seba. Milana to strašne tiahne k jeho milovanej severnej Morave. Tereza to má naopak. Je to Pražanda,“ povedal pre Blesk ku koncu minulého roka zdroj z Barošovho okolia. Práve nerozhodnosť toho, kde budú manželia žiť mal byť hlavným dôvodom údajného odlúčenia. Ďalšie správy hovoria o tom, že dvojica už dlhší čas ani nežije spolu.



Až čas ukáže, ako to v skutočnosti je. Faktom však ostáva, že v prípade potvrdenia rozpadu manželstva príde bývalý český špičkový futbalistu o prekrásnu manželku, ktorú mu závidia tisícky priaznivcov po celej krajine. TU SA POZRITE NA JEJ BOŽSKÉ TELO