FOTO Manželka futbalistu Pekaríka sexi ako nikdy: Lujza, si to naozaj ty?

Čo sa to v nej skrýva? Manželka slovenského futbalového reprezentanta Petra Pekaríka Lujza si struhla jedno fotenie v Berlíne a fanúšikom spadla sánka.

Lujza Pekaríková sa do povedomia Slovákov dostala ako tanečnica v Let‘s dance v roku 2006. Vtedy sa tanečná šou volala ešte Tanečná horúčka. Lujza pod dievčenským menom Tarajová sa spolu s hokejovou legendou Jozefom Golonkom pretancovala až do tretieho kola. O päť rokov Luzja v náručí držal ďalší športovec, ale nebolo to len pri tanci. Pekarík a Tarajová si povedali áno v roku 2012 v kostole v Dlhom poli. Odvtedy je tanečníčka neoddeliteľnou súčasťou života futbalistu, či už hral vo Wolfsburgu alebo Berlíne. Práve Berlín si zamilovala pani Pekaríková a v posledných dňoch z jeho kútov zverejnila niekoľko sexi záberov, ktoré pohladia hlavne mužské oko.