V posledných týždňoch bolo okolo Cristiana Ronalda poriadne rušno. Šuškalo sa, že jeho vzťah s Georginou už nie je ideálny a pár je blízko rozchodu.

Portugalská televízia CMTV priniesla správy, že Ronalda už unavuje životný štýl Georginy, ktorá vraj trávi nonstop čas v nákupných centrách a len utráca a utráca peniaze. Jedným z dôvodov údajnej krízy by mohol byť aj zhoršujúci sa vzťah Georginy a Ronaldovej mamy. Kto by si povedal, že je to hlúposť, by mal vedieť, že to bol jeden z hlavných dôvodov rozchodu portugalského futbalistu a ruskej modelky Iriny Shayk.

Georgina reagovala ostro na šíriace sa fámy: "Závistlivci si vymýšľajú, klebety sa šíria a idiot tomu verí." Následne zverejnil veľmi pikantné zábery v prítomnosti Cristiana, čím dala jasne najavo, čo si o tom myslí.

Svoje k tomu povedala aj matka portugalskej ikony. Maria Dolores dos Santos Aveirová je známa tým, že vždy chráni meno svojho syna. Inak tomu nebolo ani teraz. Ohľadom špekulácií sa vyjadrila poriadne ostro. VIAC SI POZRITE TU!